ارتفاع عدد المصابين فى أحداث العنف بالغربية إلى 17

صرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، بأن عدد المصابين فى أحداث العنف التى شهدتها تظاهرات القوى المؤيدة والمعارضة للرئيس الدكتور محمد مرسي بمحافظة الغربية ارتفع إلى 17 مصاباً.

وأوضح شرشر أن من بين المصابين 15 مصابا بمدينة طنطا، تم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام بالمدينة، ومصابان بمدينة المحلة تم نقلهما إلى مستشفى المحلة العام، وأكد أن مديرية الصحة بالمحافظة رفعت حالة الاستعدادات القصوى في جميع المستشفيات وتم إلغاء جميع الإجازات.

وشهدت المحافظات الأخرى أيضا، إصابات في صفوف المتظاهرين؛ المؤيدين لمرسي أو المعارضين له، وكان أكثر الاشتباكات حدة، في مدينة أسيوط، حيث قتل 3 أشخاص في صدامات وقعت أمام مبنى المحافظة.