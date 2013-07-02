الدعوة السلفية وحزب النور يطالبان بانتخابات مبكرة

طالبت الدعوة السلفية وحزب النورالرئيس محمد مرسي بالإعلان عن موعد انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تكون قادرة على حل مشكلات الشعب المصري، وتشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة، على أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

ودعياه أيضا، في بيان مساء الاثنين، إلى تشكيل لجنة تبحث اقتراحات تعديل الدستور مع إصرار الحزب والدعوة على عدم المساس بمواد الهوية، على أن يكون التعديل من خلال الآليات المذكورة في الدستور الذي وافق عليه الشعب، والذي تعتبر أي محاولة لتعطيله هدما لما بناه الشعب من إنجازات ينبغي على كل مؤسسات الدولة أن تحافظ عليها.

وذكرا أنه "رغم دعمنا للشرعية إلا أنه لابد أن ترعى الشرعية مصالح البلاد وتراعي خطورة الدماء، وتحرص على إعمال الموازنات الشرعية بين المصالح والمفاسد، والقدرة والعجز، ومنع الحرب الأهلية، وليس فقط الاستمرار فى الحكم، وإعمال هذه الموازنات أمر له الكثير من الشواهد فى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة خلفائه الراشدين".

وقالت الدعوة السلفية وحزبها "تابعت الدعوة السلفية وحزب النور المستجدات على الساحة السياسية والتي كان من آخرها بيان القوات المسلحة الصادر عصر الاثنين، وبعد الدراسة والتمحيص، وانطلاقا من الحرص على المصالح العليا للبلاد، ومنعا لسفك الدماء، واستجابة للجهود المبذولة لمنع حدوث حرب أهلية، ومنع صدام غير محسوب العواقب يضر أعظم الضرر بالعمل الإسلامى كله ويجعله فى مواجهة غير مقبولة شرعا وواقعا مع جموع الشعب، فإن الدعوة السلفية وحزب النور يتقدمان بهذه المطالب للسيد رئيس الجمهورية".