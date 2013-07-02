الرئاسة المصرية ترفض بيان الجيش وتؤكد صدوره بدون علمها

أكدت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه لم تتم مراجعة مرسي بشأن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، معتبرةً أن "بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".

وجاء في البيان أيضاً أن "الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة، ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف".

مسيرات المعارضة في صور ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ ›

وذكّر البيان أن "الرئاسة كانت قد أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس في خطابه الأخير للأمة المصرية بمناسبة مرور عام على تحمله المسؤولية".

وأكدت الرئاسة أنها "ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة.. بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وربما تهدد السلم الاجتماعي أيا كانت الدافع وراء ذلك".

وتعليقا على ذلك، قال علاء البحار، رئيس تحرير صحيفة الحرية والعدالة، إن يوم أمس كان يوماً فاصلاً في مصر، حيث خرج مئات الآلاف من مؤيدي الرئيس مرسي بعيد بيان القوات المسلحة أمس، وسيخرج الملايين للدفاع عن شرعيته باستماتة، في جامعة القاهرة، وميدان رابعة الدوية.

المسيرات المؤيدة للرئيس مرسي في صور ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ ›

بينما يرى بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الجيش عقب إذاعته البيان أمس ليس لديه أطماع في السلطة ويريد تحقيق التوافق بين جانحي الصراع، ويرسم خارطة طريق آمنه للبلاد.



وصرح خلال حديثه لقناة لعربية، بأن الجيش في وضع حرج الآن بعد خروج المؤيدين لمرسي الذين أظهر النفير، وأن الشعب ليس في ميدان التحرير فقط.

واستبعد الخبير السياسي، تكرار سيناريو الجزائر في فترة التسعينات بمصر، وعلل ذلك برغبة الجيش في عدم إقحام نفسه في السلطة السياسية.

وعن طرح فكرة الاستفتاء، كحل وسط، قال أعتقد أن الرئيس مرسي، لن يقبل بها، وسيصر على بقاء فترته.