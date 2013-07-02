الشرطة تتضامن مع الجيش وتؤكد أنها لن تخذل الشعب

أكدت وزارة الداخلية المصرية تضامنها الكامل مع بيان القوات المسلحة حرصاً على الأمن القومي ومصالح مصر العليا.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها، مساء الاثنين، إلى أنه "إيماناً منها بالدور الوطني لجهاز الشرطة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد فإن الشرطة المصرية تؤكد أنها لم ولن تخذل الشعب المصري العظيم الذي خرجت حشوده لتعبر عن رأيها بطريقة أبهرت العالم أجمع".

وجدَّد جهاز الشرطة تعهّده أمام الشعب المصري بالالتزام التام بالمهمات المنوطة به لحماية المواطنين والمنشآت الحيوية للبلاد وضمان سلامة المتظاهرين.

وقال البيان إن "الشرطة هي شرطة الشعب وتقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية ولا تنحاز لفصيل على حساب الآخر".