رئيس عمليات الجيش الأسبق: السيسي يتمتع بدهاء فكري خاص

علَّق الخبير الاستراتيجي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، اللواء أركان حرب عبدالمنعم سعيد، على خطاب الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، مثنياً على تمتع وزير الدفاع بـ"قدر كبير من الدهاء الفكري الخاص منذ توليه منصب مدير المخابرات الحربية".



واعتبر خلال حديثه إلى برنامج "الحدث المصري" على "العربية الحدث" أن دهاء السيسي ساعده على أن يكون دقيقاً في كل ما يقوله، مؤكداً أن وزير الدفاع يمتلك "معلومات وافية" عن المواضيع التي يتطرق إليها.

واعتبر أن خطاب السيسي الأخير جاء "نتيجة لعدم حدوث التوافق الذي طالبت به المؤسسة العسكرية منذ أسبوع". وكشف أنه كان يتوقع أن تتدخل القوات المسلحة بطريقة عقلانية من حيث تأكيدها على أنها لن تكون طرفاً في الحياة السياسية.