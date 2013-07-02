فنانون يرحبون ببيان الجيش ويرفضون منح مرسي فرصة أخرى

رحب فنانون مصريون في حديثهم لبرنامج "الحدث المصري"، ببيان القوات المسلحة المصرية الذي دعت فيه كافة الفصائل السياسة على الساحة المصرية إلى الاتفاق على مخرج من الأزمة الحالية خلال 48 ساعة، وإلا ستعلن القوات المسلحة "خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها" لتلبية متطلبات الشعب المصري.

وقال المخرج خالد يوسف، إن النظام الحالي عامل الشعب كأنه "بهائم"، على حد تعبيره.

وأضاف "يوسف"، في برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، أن المصريين خرجوا لأنهم شعروا أن الإخوان يستخفون بعقولهم.

وأوضح المخرج الكبير، أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر احترم الشعب المصري فاحترمه، مشدداً على أنه توقع منذ تولي الرئيس محمد مرسي للسلطة أن حكم الإخوان لن يدوم كثيراً.

وقال يوسف، "إن مشهد تظاهرات 30 يونيو ليس موجودا بأي أمة، وإن العدد لا يقل عن 30 مليون متظاهر بالشوارع"، مشدداً على أن الحديث حول عزل الإسلاميين في المستقبل أمر غير صحيح.

وتابع، "المصريون لن يقبلوا بفكرة الاستفتاء على بقاء الرئيس، نقبل بيان القوات المسلحة جملة وتفصيلاً، مصر هي الدولة الوحيدة في العلم التي تمتلك علما خاصا بها، وهو علم المصريات".

ومن جانبها، وجهت الفنانة إلهام شاهين، التهنئة لجموع الشعب المصري عقب بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وقالت شاهين، خلال مداخلة تليفونية في برنامج "الحدث المصري"، إنها كانت تتمنى عدم الانتظار لـ48 ساعة قادمة، وإنها كانت تفضل تفويت الفرصة على الإخوان، قائلة، "تحملنا عاما أسود في ظل حكم الإخوان"، على حد قولها.

وأضافت، "إن المطلب الأساسي لكل المصريين هو رحيل الرئيس محمد مرسي ومن معه في الحكم"، مشيرة إلى أن القوات المسلحة هي السند الحقيقي للشعب المصري.

وتقدمت الفنانة يسرا، بالتحية لكل رجال القوات المسلحة عقب بيان السيسي، وقالت "إنها تتمنى لمصر أن تكون قدوة للجميع، مشيرة إلى أن القوات المسلحة وقفت إلى جوار الشعب".

وأضافت، "إن الشعب المصري مارد، وأثبت أنه هو الذي يحكم نفسه بنفسه معبراً عن الإرادة الحقيقية له، مشددة على فشل جميع محاولات البعض لتفريق المصريين، وأنه تم توحيد الصف مرة أخرى".

وعبرت يسرا عن رفضها الكامل لإعطاء الرئيس محمد مرسي أي فرصة للاستمرار في الحكم، قائلة، "ربنا أرحم علينا منهم".

وتابعت، "العالم الغربي يجب أن ينظر للمصريين اليوم بشكل مختلف"، موجهة رسالة للشعب المصري، "لا تسمحوا لأحد أن يفرق بيننا أبداً مرة أخرى".