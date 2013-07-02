محافظ دمياط المستقيل: إشاعات وراء تقديمي لاستقالتي

أكد طارق خضر، محافظ دمياط، أنه تقدم باستقالته أمس لوزير التنمية المحلية، مرجعاً ذلك لإشاعات طالته. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، أن البعض روَّج لإشاعة تفيد بقيامه بمداخلة هاتفية عبر محطة فضائية يقول فيها إن أعداد المتظاهرين بميدان الساعة لا يتجاوز 300 شخص وهم من مؤيدي الرئيس.

وكشف أن هذه الإشاعة تسببت في حالة من الغضب العارم بالشارع الدمياطي، مشدداً على أنه منذ تنصيبه لمحافظة دمياط لم يدلِ بأي تصريحات تلفزيونية.

وأكد أن 220 ألف متظاهر خرجوا بشوارع دمياط لإسقاط النظام، وختم قائلاً: "لن أنسى شعب دمياط العظيم، ويكفني شرفاً أنني لبَّيت جميع مطالب المتظاهرين بميدان الساعة في تظاهرات أمس من مياه وكهرباء".