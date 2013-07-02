محامون يغلقون مجمع المحاكم بمحافظة الإسماعيلية

أغلق محامون بالإسماعيلية، الثلاثاء 2 يوليو/تموز، بوابات مجمع محاكم الإسماعيلية بالجنازير، مع بدء العصيان المدني بالمحافظة، ومنعوا الموظفين من دخول المبنى لمباشرة أعمالهم، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وكان العشرات من المواطنين قد شاركوا في وقفة احتجاجية أمس الاثنين، بمجمع المحاكم، أعلنوا خلالها غلق المبنى، ودعوا الموظفين إلى الاستجابة لدعوات العصيان المدني التي بدأها المعتصمون أمام ديوان عام المحافظة مساء الأحد، حتى سقوط الرئيس محمد مرسي.

وقالت موظفة بمحكمة الأسرة فضلت عدم ذكر اسمها، "لم أستطع أن أدخل إلى عملي بسبب العصيان، ولا أقبل المنع الجبري عن العمل".

وسبق أيضا، أن قام متظاهرون بمحافظة البحيرة بغلق مجمع المحاكم الابتدائية في دمنهور، في البدايات الأولى للتظاهر.



