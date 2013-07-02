محكمة النقض تقضي ببطلان تعيين النائب العام الحالي

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الاستئناف، دائرة رجال القضاء برئاسة المستشار عزت عمران، ببطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله، بعد رفض الطعن المقدم منه، ويعتبر هذا الحكم نهائيا.

كما أكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن حكم محكمة النقض الصادر اليوم، الثلاثاء، تضمن أيضا رفض باقي الطعون التي من بينها عودة المستشار عبد المجيد محمود. بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وأوضح المصدر أن هذا الحكم نهائي وبات، مما يؤدي إلى خلو منصب النائب العام، ووفقاً لقانون السلطة القضائية يتم اختيار أقدم محامي العموم والنائب العام المساعد للقيام بمهام النائب العام، على أن يتولى المستشار حسن ياسين بدلا منه.

وكانت دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض في جلستها المنعقدة 25 من الشهر الماضي، برئاسة المستشار عزت عمران، رفضت الطلب المستعجل المقدم من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المعزول، الخاص بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 الذي أنهى عمله في منصب النائب العام، وعودته للعمل بالمنصب.

وحددت محكمة النقض جلسة اليوم لنظر مواضيع باقي الطعون التي تقدم بها للمطالبة بعودته إلى منصب النائب العام.

وأصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، تضمن عدة مواد أهمها تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا بدلا من المستشار عبد المجيد محمود لمدة أربع سنوات، كما تضمن الإعلان إعادة التحقيق في كافة قضايا القتل للمتظاهرين والتعذيب وإعادة التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة.

وتضمن أيضا أن الإعلانات الدستورية والقرارات الجمهورية نهائية وغير قابلة للطعن عليها ولا يجوز التعرض عليها بوقف التنفيذ أمام القضاء، ولا يجوز لأي جهة قضائية حل التأسيسية أو مجلس الشورى.