"تغريدة" لمرسي تدعو الجيش لسحب إنذاره وترفض الإملاءات

دعا الرئيس المصري محمد مرسي عبر تغريدة له على موقع "تويتر" الجيش لسحب إنذاره، مؤكداً تمسّكه بالشرعية الدستورية.

وجاء في التغريدة التي نُشرت على الموقع الرسمي لمرسي: "الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسّكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة لسحب إنذارها ويرفض أي إملاءات داخلية أو خارجية".

وكان مصدر رئاسي قد تحدّث عن قرارات هامة ستصدر عن رئاسة الجمهورية، دون الإفصاح عن ما هي أو الوقت، إن كانت اليوم أو غداً.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أنه "ليس مطروحاً ظهور الدكتور محمد مرسي لإلقاء كلمة"، مشيراً إلى أن "الرئاسة تعد الآن قرارات ستعلنها لاحقاً"، فيما وصفها خبراء بأنها قرارات تصعيدية لمواجهة التحام الشعب والجيش.

ونفت مصادر أمنية ما تردد حول وضع المطارات والموانئ المصرية تحت إدارة القوات المسلحة أو التحفظ على الطائرة الرئاسية أو صدور قرار بمنع الرئيس محمد مرسي من السفر إلى الخارج.

وأكدت المصادر الأمنية أن هناك تأميناً لجميع مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولي وصالات السفر، بحيث ينتشر رجال الشرطة السريين بجميع أروقة المطار ومواقف السيارات، كما توجد كمائن مرورية في الطرق المؤدية للمطار، إضافة إلى التأمين من قبل القوات المسلحة والشرطة للأماكن الحيوية بالمطار ووزارة الطيران المدني وبرج المراقبة الجوية ومركز الملاحة.