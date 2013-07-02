CNN: الإدارة الأميركية تطالب بتنحي مرسي فوراً

نقلت شبكة CNN الإخبارية الأميركية، الثلاثاء 2 يوليو/تموز، عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية قولهم: "إن الرئيس مرسي عليه أن يتنحى عن السلطة فوراً".

وفي هذا السياق، نقلت الشبكة عن مصدر قوله: "يجب أن يجد مرسي طريقاً باتجاه الدعوة لانتخابات جديدة".

وتابع: "ربما هذا هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة الراهنة"، بين نظام جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة.

وقالت مصادر إنه في العديد من الاتصالات مع الرئيس مرسي ومساعديه، أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر، آن باترسون، ومسؤولون آخرون بالخارجية الأميركية، أن المطالب التي يرفعها المصريون في احتجاجاتهم، تتطابق إلى حدٍّ كبير مع الإصلاحات التي تطالب بها واشنطن وحلفاؤها منذ أسابيع.

وأضاف أحد المسؤولين: "نسعى إلى أن يقوم الرئيس مرسي باختيار رئيس وزراء جديد، وتشكيل حكومة جديدة، وإقالة النائب العام. هذا هو نوع الإجراءات التي يحتاجها ليبرهن للمعارضة على أنه رئيس لكل المصريين، إلا أنه لم يقم بأي إجراء منها لإثبات ذلك".

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الدستور المصري الحالي لا يعطي للرئيس حق الدعوة لانتخابات جديدة، ولكنهم قالوا إنها قد تكون الوسيلة الوحيدة لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، التي تعصف بمصر.