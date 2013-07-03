العريان: الشعب لن يقف ساكتاً في وجه التمرد العسكري

حذر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان على صفحته على "فيسبوك" من أن الشعب المصري لن يقف ساكتاً في وجه ما أسماه "تمرداً عسكرياً".

مضيفا أن هكذا تمرد سيكون مغامرة خطيرة ليست مثل أي تمرد مدني لأن نتائجها غير معروفة وأن المراهنة على هدوء الشعب مراهنة خاسرة وقال العريان إن الشعب هو الذي يقرر.

واضاف "أن زمن الانقلابات العسكرية ولّى الى غير رجعة ولن يقدِرَ حاكم ولا مجلسٌ غيرَ منتخب على حكم مصر".

من جانبه قال جهاد حداد المتحدث باسم الإخوان المسلمين إن هناك مؤشرات تدل على انقلاب عسكري في مصر مضيفاً أن الجيش لا يحق له أن ينتهج خارطة طريق، "أعتقد أن الانقلاب العسكري هو في طريقه الى الحدوث ونرى مؤشرات كثيرة تدل على ذلك، ولا أعتقد أن الشعب المصري سيقبل أن يرجع النظام القديم".

وأضاف "الجيش لا يحق له أن يعمل على إنشاء خارطة طريق لأن خارطة الطريق يتم تأليفها من قبل الدستور وبتوجيهات من الرئيس ونحن كإخوان نقبل أي اقتراحات تؤدي إلى الإصلاح".

انتخابات رئاسية مبكرة

من جهته قال محمد حسان، المدير الإعلامي للجماعة الإسلامية وسكرتير مجلس شورى الجماعة، إن الجماعة وذراعها السياسية، حزب البناء والتنمية متمسكون بالشرعية القانونية والدستورية للدكتور محمد مرسي، ولن تدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، خاصة بعد أحداث الأيام الماضية والتي راح ضحيتها عدد من مؤيدي الرئيس.

ونفت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية، في بيان لها، اقتراحها للاستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة.

وأكدت أنها قد طرحت عدة أفكار لحل الأزمة بالتشاور مع عدد من القوى السياسية وسيتم الإعلان عن ذلك قريباً، مؤكدة أنها لم تطرح فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة وتتمسك بشرعية الرئيس المنتخب الذي جاء بإرادة الشعب.