القضاء الأعلى يوافق على عودة عبدالمجيد محمود نائبا عاما

بعد قرار محكمة النقض ببطلان تعيين النائب العام، طلعت عبدالله، وافق المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز بعودة عبدالمجيد محمود لمنصبه، حيث أصبح المنصب شاغرا.

في الوقت نفسه صرح السيد حامد، محامي النائب العام، طلعت عبدالله الذي قضت المحكمة ببطلان تعيينه، لـ "العربية.نت" بأن الحكم الصادر لم ينص على عودة المستشار محمود نائبا عاما، ولكنه قضى بتأييد الحكم الأول الصادر بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالي.

وأكد محامي عبدالله أنه في حال صدور حكم يقضي بعودة محمود لمنصبه قبل موعد نظر استئناف المستشار طلعت عبدالله، فإننا سنستشكل في الحكم، على حد تعبيره.

يذكر أن الرئيس مرسي أصدر إعلانا دستوريا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، تضمن عدة مواد أهمها تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا بدلا من المستشار عبد المجيد محمود لمدة أربع سنوات، كما تضمن الإعلان إعادة التحقيق في كافة قضايا القتل للمتظاهرين والتعذيب وإعادة التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة.