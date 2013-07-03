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الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة مصر "على وجه السرعة"

المصدر: الكويت - كونا
سفير دولة الكويت لدى القاهرة الدكتور رشيد الحمد
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دعا سفير دولة الكويت لدى القاهرة الدكتور رشيد الحمد جميع الرعايا الكويتيين من طلبة ومصطافين ومقيمين إلى سرعة مغادرة مصر، لتسارع وتيرة الأحدات التي تشهدها مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وقال السفير الكويتي في القاهرة رشيد الحمد "إن على جميع الرعايا الكويتيين المتواجدين في مصر مغادرتها على وجه السرعة، نظرا للتطورات والأحدات التي تشهدها مختلف أرجاء الجمهورية المصرية".

و دعا السفير "الراغبين بالسفر إلى مصر إلى عدم السفر إليها في الوقت الراهن في ظل الأوضاع الحالية غير المستقرة".

ويأتي تحذير الكويت لرعاياها اثر التظاهرات غير المسبوقة التي تطالب برحيل الرئيس مرسي.

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