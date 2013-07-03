الهيئة الشرعية تهيب بجنود مصر "عدم قتل إخوانهم"

أهاب بيان صادر عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الأربعاء 3 يوليو/تموز، حول الأحداث الجارية، "بضباط وجنود الجيش المصري العظيم ألا يُستَدرجوا إلى قتل إخوانهم وأهلهم من المصريين، ولو اقتضى الأمر مخالفة الأوامر العسكرية".

وفي هذا السياق، أكد البيان أنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأي معصية أشد من قتل نفس معصومة"، مشدداً على "حرمة الخوض في الدماء والأموال بغير حق".

وأكدت الهيئة في البيان أن "شريعة الله تعالى تقضي بأن الحاكم هو مَن انعقدت له بيعة المسلمين باختيارهم الحر، وحيث انعقدت هذه البيعة بالفعل للرئيس الحالي د. محمد مرسي، فإن أي منازعة للرئاسة دون الرجوع إلى الشعب الذي انتخبه تعتبر منازعة باطلة شرعاً".

وأشارت إلى أن "الوقوف وراء هذا المبدأ الأصيل من السياسة الشرعية، هو واجب شرعي وطاعة لله ورسوله، ولذلك تهيب الهيئة الشرعية بجموع المسلمين أن يحتشدوا في كافة ميادين مصر للدفاع عن حقوقهم الشرعية والمشروعة".