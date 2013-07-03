صور حصرية لـ"العربية" حول السيطرة على التلفزيون المصري

بثَّت قناة "العربية"، الأربعاء 3 يوليو/تموز، صوراً حصرية من داخل مبنى التلفزيون المصري والمنطقة المحيطة به، تظهر سيطرة الجيش والحرس الجمهوري على المبنى. فيما انتهت المهلة التي حددها وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر الأربعاءـ للقوى السياسية المصرية من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة الناشبة في البلاد.

وذكرت مصادر لقناة "العربية"، الأربعاء، أن مبنى التلفزيون المصري "ماسبيرو" يقع حالياً تحت سيطرة قوات من الجيش والحرس الجمهوري.

وأفادت مصادر أمنية بأن مركبات عسكرية تحرس المبنى، وأن العاملين الذين لا يقدمون برامج على الهواء غادروا المبنى.

وأشارت تقارير إلى أن ضباطاً تابعين للحرس الجمهوري يراجعون الأخبار داخل المبنى قبل إذاعتها على التلفزيون المصري.

التلفزيون ينفي

ومن جهة أخرى، نفى شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ما تردد عن إخلاء مبنى ماسبيرو من العاملين به، وتسليمه كاملاً إلى الحرس الجمهوري، مشيراً إلى أن الحرس الجمهوري موجوداً بالمبنى لتأمينه وحمايته منذ أيام.

وأوضح أبوعميرة في تصريحات لصحيفة "الأهرام" أنه يوجد حالياً في غرفة عمليات مركزية مع المسؤولين بالقطاعات في المبنى، وأنه من خلال كاميرات المراقبة الموجودة أمامه لم يشاهد أي إخلاء لأي من العاملين بالمبنى، وأن موعد الثانية والنصف ظهراً هو التوقيت الطبيعي لمغادرة الموظفين الإداريين بالمبنى.

وأشار أبوعميرة إلى أنه لم يصل حتى الآن إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون بيان الفريق السيسي، المقرر إذاعته عصر الأربعاء، مؤكداً أنه فور وصول ضابط الشؤون المعنوية به سيتم إذاعته على الفور على الهواء مباشرة، حيث إنه يدخل به على الفور إلى أستوديو قطاع الأخبار.

هذا ومن جانبه أعلن الجيش المصري أنه لا توجد مواعيد محددة لإصدار بيانات أو خطابات. وفي وقت سابق ذكر مصدر عسكري أن الجيش سيصدر بياناً بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة عند الساعة 14.30 بتوقيت غرينيتش.

وبدأ بعد ظهر الأربعاء اجتماع بين وزير الدفاع وكل من محمد البرادعي المتحدث باسم المعارضة المصرية، وشيخ الازهر أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني، وممثلين لحركة تمرد، بحسب ما قال مصدر عسكري.

اجتماع السيسي بالمعارضة

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد محمد أحمد علي، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "تعقد القيادة العامة للقوات المسلحة حالياً لقاءات مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والسياسية والشبابية، وسوف يتم إصدار بيان للقيادة العامة فور الانتهاء" من هذا الاجتماع.

وأعلنت مصادر أن الاجتماع يناقش "خارطة الطريق" التي سيتم الإعلان عنها من قبل الجيش بعد انتهاء المهلة التي حددها الجيش للرئيس مرسي من أجل "تحقيق مطالب الشعب".

وإلى ذلك، أعلنت قيادات من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان"، أنها رفضت الاجتماع مع قيادات الجيش.

وقال مصدر من المعارضة في وقت سابق إن "البرادعي سيحث القوات المسلحة خلال الاجتماع على التدخل لحقن الدماء".

وقتل أكثر من 20 شخصاً وأصيب المئات في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه منذ اندلاع احتجاجات حاشدة في 30 يونيو/حزيران.