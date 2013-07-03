وقف بث قنوات موالية لمرسي بعد لحظات من بيان السيسي

عقب لحظات من البيان الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، والذي أعلن فيه خارطة طريق لمصر أطاحت بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، فوجئ الجميع بقطع شارة البث عن عدد من القنوات الإسلامية الموالية لنظام الرئيس مرسي، ومن بينها قناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان، وكذلك قنوات "الناس" و"الحافظ" و"أمجاد" التابعة للتيار السلفي، والتي كانت تدافع عن شرعية الرئيس السابق محمد مرسي.

وتقوم هذه القنوات بنقل الصورة من ميدان رابعة العدوية، الذي يضم كافة مؤيدي النظام السابق، إضافة إلى ميدان النهضة الذي يقبع فيه متظاهرون مناصرون لمحمد مرسي.

ورفض المهندس صلاح حمزة، العضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، التعليق على ما حدث، بينما أكدت مصادر مطلعة أن هناك تعليمات صدرت بقطع البث عن تلك القنوات، عقب نهاية البيان الخاص بالفريق السيسي، حتى لا تحدث فتنة بين أبناء الشعب المصري، وحتى لا تقع أية اشتباكات بين المصريين خاصة الغاضبين من التابعين لنظام الرئيس السابق محمد مرسي.