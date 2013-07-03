صباحي يرد على خطاب مرسي: لم نُدعَ لمناقشة أي مبادرة

نفى حمدين صباحي أن تكون الرئاسة المصرية قد اتصلت بأي من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني للتشاور بشأن المبادرة التي تحدث عنها مرسي في خطابه، والتي تتلخص في 10 نقاط حسب كلمة الرئيس مساء الثلاثاء.

واعتبر صباحي في تصريحات تليفزيونية عقب خطاب الرئيس مرسي أنه "لا جدوى" من قبول مرسي حالياً للبنود التي كانت قد طرحتها المعارضة في السابق.

وحول رأيه في مجمل خطاب مرسي، قال حمدين صباحي إن "الرئيس فقد شرعيته الآن وبهذا الخطاب كشف مرسي أنه غير مؤتمن على شعب مصر".

وطالب صباحي جموع المتظاهرين في ميادين مصر بالاستمرار في اعتصاماتهم حتى رحيل النظام. كما دعا مؤيدي الرئيس ليتبرؤوا من العنف وأن ينؤوا بأنفسهم من الدم الذي يسل حالياً في مصر.

على مرسي إعلان تنحيه

وقال صباحي "للعربية" ان بيان الجيش جاء في التوقيت المناسب وبطريقة سليمة، وذلك بعد أكبر احتشاد للشعب في تاتريخ مصر.

وقال إن الذين يحكمون وأنصارهم يدعون للعنف جهاراً نهاراً على منصاتهم، مشيرا إلى أنه لم يكن أمام الجيش إلا إعلان انحيازه لإرادة الشعب.

وأكد صباحي عدم إمكانية البدء في مرحلة انتقالية إلا بعد إنهاء وجود الرئيس المصري مرسي سلميا في السلطة، قائلاً "إن على مرسي احترام الإرادة الشعبية والغلابة في مصر وإعلان تنحيه".