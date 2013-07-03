مفكر سياسي: هناك تغيُّر في موقف أميركا تجاه مصر

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، رئيس مجلس إدارة جريدة "المصري اليوم"، إن هناك تغيرا في موقف أميركا تجاه الظروف الحالية بمصر.

وأضاف "سعيد"، أن نظام الرئيس محمد مرسي ارتكب أخطاء كثيرة خلال العام الأول لحكمه.

وأوضح أن القيم والمصالح الأميركية تحكمان المواقف الأميركية تجاه أي قضية، مشيراً إلى أن شخصيات لها وزنها بأميركا تم الاستماع إليها لتقييم الموقف في مصر، وكانت النتيجة أن أدركوا بأنهم إزاء وضع جديد وهي كلمة الشعب المصري برحيل الرئيس محمد مرسي.

وأكد أنه أفلت بأعجوبة من قبضة مؤيدي الرئيس محمد مرسي المتظاهرين بميدان النهضة حال مروره في وقت متأخر من مساء أمس أمام جامعة القاهرة.

بينما قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن الديمقراطية هي قيم سامية تمشي على الأرض، وليست وسائل من أجل الوصول للحكم، متسائلاً: "لماذا لا ينصاع الرئيس إلى مطالب الشعب؟".

وأكد "فودة"، أنه كان على الرئيس فور مشاهدته لجموع الشعب خلال تظاهرات 30 يونيو أن ينضم إليهم، منوهاً أن دولة القانون تفوقت في النهاية، رغم كل المحاولات لإضعاف السلطة القضائية".

وأكد اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن الشعب مصدر السلطات.

وأضاف "هاشم"، أن القوات المسلحة لها دور رئيس في حماية الأمن القومي، كما جاء ببيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وأوضح هاشم أن خروج الشعب بهذه الأعداد في تظاهرات 30 يونيو هو بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس، مشيراً إلى أن دور القوات المسلحة يكمن في شيئين هما: خارطة المستقبل وسيناريو تنفيذ هذه الخارطة.

من جهة أخرى قال المستشار عبد العظيم العشري، وكيل نادي القضاة، إن حكم محكمة النقض اليوم بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام، بات حكماً واجب النفاذ.

وأضاف "العشري"، ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة "العربية الحدث" أن المستشار عبد المجيد محمود سيعود لمنصبه بموجب قرار المحكمة، وأنه من المقرر أن يتقدم النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله باستقالته غداً لمجلس القضاء الأعلى.