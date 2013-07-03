متظاهرو التحرير يستقبلون خطاب مرسي بـ"برضو هيمشي"

على مدار ما يقارب الساعة، تابع المصريون خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي ألقاه في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، والذي أعلن فيه تمسكه بالشرعية.

وعقب انتهاء الخطاب رصدت "العربية.نت" ردود أفعال متظاهري ميدان التحرير، الذين كانوا يستمعون إلى الخطاب عبر مكبر صوت نقل الخطاب من الراديو مباشرةً، في ظل عدم توفر شاشة لنقل الخطاب المتلفز.

وفي أول رد فعل للمتظاهرين على الخطاب، ردد هؤلاء كلمة "ارحل" للرئيس محمد مرسي، مؤكدين أن نهاية ولايته اقتربت، كما ردد البعض هتاف "برضو هيمشي".

وأعرب عدد كبير من المتظاهرين عن غضبهم من مضمون الخطاب، مؤكدين أنه لم يحمل ما يرضي طموحاتهم، ولم يكن على مستوى الغضب الشعبي الحالي. وقام المتظاهرون بكتابة عبارة "انزل يا سيسي" باستخدام الليزر على جدار مجمع التحرير.

ومن جانب آخر، تابعت مواقع التواصل الاجتماعي، الخطاب لحظة بلحظة، وأعرب عدد من النشطاء عن سخريتهم مما حمله الخطاب، وخاصة تكرار الرئيس محمد مرسي لكلمة "الشرعية" في خطابه.

ودفع هذا الأمر بالبعض للتساؤل ساخراً "أذكر كم مرة وردت فيها كلمة الشرعية في الخطاب"، فيما قارن البعض بين خطاب مرسي وخطاب الرئيس السابق حسني مبارك معتبرين أن كلا الخطابين كان مصيرهما واحد، وهو الرحيل.

ومن جانبها، عرضت قناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، احتفالات متظاهري ميدان رابعة العدوية المؤيدين للنظام، مع عرض بث أغنيات تدعم النظام.