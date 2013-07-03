متظاهرو الميدان يكتبون "ارحل" بالليزر على مجمّع التحرير

تبدو ابتكارات الشباب المصري المتظاهر في ميادين مصر لافتة، إذ إنهم لم يكتفوا بتنظيم المظاهرات المليونية لإيصال رسالتهم للرئيس محمد مرسي وللعالم كله، وإنما بدأ الإبداع المصري يظهر جلياً، ففي ميدان التحرير وجّه المتظاهرون رسائلهم بالليزر، وذلك على واجهة مبنى مجمّع التحرير الضخم، حيث كتبوا بالليزر "ارحل، يسقط حكم المرشد، تحيا مصر، game over".

