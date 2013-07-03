هيومن رايتس ووتش: 100 حالة اعتداء جنسي في التحرير

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً الأربعاء 3 يوليو/تموز، أفادت من خلاله أنها رصدت نحو 100 حالة اعتداء جنسي في ميدان التحرير ومحيطه، وذلك على هامش التظاهرات والاحتجاجات التي تجتاح مصر.

وفي تفاصيل التقرير، أفادت المنظمة أن حوالي 91 حالة اعتداء تحول بعضها إلى اغتصاب في الفترة الواقعة ما بين 28 حزيران/يونيو ولغاية اليوم، مستندة الى معلومات جمعتها جمعيات محلية ومؤسسات مجتمع مدني.

وتكافح المنظمة هذه الظاهرة التي باتت شائعة على هامش التظاهرات في مصر.

وذكر التقرير أن المهاجمين استخدموا قضبان حديد وعصيا وكراسي وأسلحة بيضاء، مما أدى إلى نقل بعض الضحايا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العناية الطبية.

وحيال انتشار هذه الظاهرة، تشكلت مجموعات تطوعية من المجتمع في القاهرة منذ أشهر، لإحصاء حالات الاعتداء الجنسي وحماية النساء خلال التظاهرات.

ويشار إلى أن هذه الاعتداءات طالت العديد من الصحافيات الأجنبيات.