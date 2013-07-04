اشتباكات متفرقة بين الجيش المصري وأنصار مرسي

نشبت اشتباكات، الخميس 4 يوليو/تموز، بين قوات الجيش المصري وبين مؤيدين للرئيس المصري السابق محمد مرسي، في محيط كوبري الجامعة بالقرب من اعتصام أنصار الإخوان في ميدان "النهضة" بمحافظة الجيزة.

وإلى ذلك، قال مصدر أمنى إن قيادات الجيش تدفع حالياً بحوالي 25 مدرعة في طريقها من مدينة أبوحماد إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، للسيطرة على الأوضاع الساخنة التي تشهدها المدينة.

وكان عدد من عناصر جماعة الإخوان قد نظَّموا مسيرة بالزقازيق عصر الخميس، وشهدت التظاهرة إطلاقاً للرصاص على المارة وتحطيم المحال التجارية والسيارات.

ومن جهة أخرى، أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قراراً بوضع 36 من الكوادر الإخوانية والإسلامية، وعلى رأسهم محمد مرسي وسعد الكتاتني وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد وحازم أبوإسماعيل وطارق الزمر والمذيع نور الدين حافظ وآخرين، قيد التحفظ ومنعهم من السفر.

كما تقرر أن يبدأ التحقيق الاثنين المقبل مع مرسي و8 آخرين بتهمة إهانة القضاء.

وأمر النائب العام أيضاً بسرعة استكمال التحقيقات بأحداث الاتحادية ومكتب الإرشاد بالمقطم وميدان النهضة والإسكندرية ومطروح.

وفي تطور آخر، دعت حركة "تمرّد" المصريين، "للاحتشاد يوم الجمعة في جميع ميادين مصر لحماية ثورتهم حتى يكتمل النصر".