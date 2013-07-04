الأمن المصري يقتحم أستوديو "الجزيرة" ويحتجز العاملين

اقتحمت قوات الأمن المصرية أستوديو قناة "الجزيرة مباشر مصر" واحتجزت العاملين به، حسب ما قالت قناة الجزيرة في شريط أحمر على شاشتها مساء الأربعاء.



وتوقف بث القناة وظل ثابتاً على مشاهد احتفالات المصريين في ميدان التحرير، مع وجود الشريط الأحمر الذي يؤكد اقتحام الأمن لأستوديو القناة واحتجاز العاملين بها.

وحصل هذا الاقتحام بعد أن أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً عطلت فيه العمل بالدستور، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والعديد من القرارات الأخرى.

يذكر أن تظاهرات عمت مدن مصر وميادينها وصفت بأنها الأضخم بتاريخ مصر، من 30 يونيو طالبت برحيل محمد مرسي.



