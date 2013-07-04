المتحدث العسكري للشباب الإسلاميين: إجراءاتنا ليست ضدكم

طمأن المتحدث العسكري الشباب الإسلاميين قائلاً لهم: "لا يوجد بين المصريين من يشكك في وطنيتكم وانتمائكم وإخلاصكم".

وجاء في بيان المتحدث العسكري أن "عمق المؤسسة العسكرية المصرية ينبع من عراقة شعبها وقوة شبابه الدافعة".

وتابع البيان: "إلى شباب مصر من التيارات الدينية بمختلف أشكالها وتوجهاتها، لا يوجد بين المصريين من يشكك في وطنيتكم وانتمائكم وإخلاصكم وعطائكم الصادق لصالح هذا الوطن ورفعته، شأنكم في ذلك شأن باقي المصريين".

وأضاف: "نؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بالتوافق مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والشباب لم تكن موجهة على الإطلاق ضدكم، ولم تكن تقليلاً من دوركم ولا مكانتكم في المسيرة الوطنية المصرية".

وشدد البيان على أن "القوات المسلحة لن تسمح بإهانة أو استفزاز أو الاعتداء على المنتمين إلى التيار الإسلامي كجميع أبناء مصر".

