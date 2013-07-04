السعودية: الجيش أخرج مصر من نفق مجهول الأبعاد

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رسالة تهنئة إلى الرئيس المصري الجديد عدلي منصور، معتبراً أن "رجال القوات المسلحة أخرجوا مصر من نفق يعلم الله أبعاده وتداعياته".

أما وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد فقال في بيان إن "جيش مصر العظيم يثبت من جديد إنه بالفعل سياج مصر وحاميها ودرعها القوي الذي يضمن لها بأن تظل دولة المؤسسات والقانون التي تحتضن كل مكونات الشعب المصري الشقيق".

وعبّر الأردن على لسان وزير خارجيته ناصر جودة عن احترامه لإرادة الشعب المصري ودور القوات المسلحة الوطني.

وفي سياق متصل، أمرت واشنطن بإخلاء سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة. وأكد السيناتور الديمقراطي الأميركي البارز ليهي أن الكونغرس سيراجع المساعدات لمصر مع انتظاره لاتضاح الصورة بشأن الأحداث. وأضاف أن "القانون الأميركي يفرض قطع المساعدات عندما يطاح بحكومة منتخبة بواسطة انقلاب".

وتميز رد الفعل الفرنسي الرسمي بالحذر الشديد، وبدت كل كلمة في بيان صدر عن لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، مدروسة بعناية حيث جاء في البيان: "أخذنا علماً بقرار إجراء انتخابات جديدة في مصر تسبقها فترة انتقالية، ندعو إلى تحضير هذه الاستحقاقات في ظل احترام السلم الأهلي والتعددية والحريات الخاصة وكذلك احترام مكتسبات مرحلة الانتقال الديمقراطي كي يستطيع الشعب المصري في المستقبل اختيار قادته بحرية".