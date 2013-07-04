تحقيق مع الكتاتني والبيومي في التحريض على قتل متظاهرين

أكدت مصادر، الخميس 4 يوليو/تموز، بدء التحقيق مع رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان رشاد البيومي، بتهمة التحريض على قتل محتجين في ميدان النهضة وبين السرايات بمحافظة الجيزة المصرية.

وأعلنت مصادر أمنية في وقت سابق عن توقيف الكتاتني والبيومي، وذلك في إطار الأنباء التي وردت عن اعتقال عدد من قيادات التيارات الإسلامية، ورؤساء قنوات إسلامية.

وفي سياق متصل، نفى نجل النائب الأول لمرشد الإخوان خيرت الشاطر الأنباء عن اعتقال والده، وقال في حديثه لقناة "العربية": "والدي حر ولم يعتقل".

وذكرت صحيفة "الأهرام" الخميس أن قوات الأمن المصرية أمرت باعتقال 300 عضو في جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة "فرانس برس" أن البحث جار عن "أعضاء في الإخوان المسلمين" بعد صدور مذكرات توقيف بحقهم ولكنه لم يعط تفاصيل إضافية.

وفي سياق آخر، قالت مصادر قضائية إن حكماً نهائياً صدر الأربعاء بحبس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل سنة وعزله من الوظيفة.

وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف الدقي أيدت حكماً كانت محكمة أدنى درجة أصدرته بعد أن دانت قنديل بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بعودة شركة "النيل" لحليج الأقطان، التي كانت قد بيعت للقطاع الخاص في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.