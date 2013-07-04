فيديو لمرسي قبيل بيان الجيش: أنا رئيس مصر المنتخب

نشرت صفحة الحرية والعدالة فيديو بعنوان "رسالة من الرئيس مرسي"، يظهر فيه الرئيس مرسي قبل ساعات من الكشف عن خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة.

واتهم مرسي قوى كثيرة بإجهاض محاولات إتمام الثورة، وحدّد من بينها الإعلام، التي اعتبر أنها "تستخدم لهدم ما بدأنا به وبنيناه".

وقال مرسي: "الخيار الوحيد أمامي أنقله إليكم، أنني الرئيس المنتخب لمصر"، وأكد أنه سيحافظ على الشرعية.

وفي تحليل للكلمة التي قال الكاتب الصحافي عضو جبهة الإنقاذ الوطني عبدالله السناوي لـ"العربية": "مرسي لا يريد أن يصدّق ماذا يجري، لأنه بقي يقول ما يلقنونه به إلى آخر لحظة، لو كان حراً كان استطاع أن يناور، ولكنه لايزال يردد نفس الكلام وكأنه لا يعيش ضمن الأحداث".