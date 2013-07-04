متظاهرو التحرير يواصلون اعتصامهم وسط الاحتفالات

على الرغم من إصدار الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لبيانه أمس والذي عزل بمقتضاه الرئيس السابق محمد مرسي، ونصَّب بدلاً منه المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيساً للبلاد، إلا أن المتظاهرين الموجودين في ميدان التحرير أصرُّوا على البقاء بالميدان.

احتفالات تقيمها المنصة الرئيسية داخل الميدان وسط الأغنيات الوطنية، احتفالاً بنجاح الثورة، غير أن الخيام مازالت موجودة، مع توقعات بزيادة الأعداد في المساء، بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية.

دعوة من الرئيس

ومن ناحيته وجَّه الرئيس المؤقت لمصر المستشار عدلي منصور دعوته لمتظاهري التحرير والاتحادية، بالتواجد في الميادين، من أجل التأكيد على مطالب الثورة والمطالبة بتحقيقها، وقد أكد عدد من المعتصمين في ميدان التحرير في تصريحاتهم لـ"العربية.نت"، أنهم مستمرين لشهر على الأقل حتى يتأكدوا أن مطالبهم التي نادوا بها يتم تحقيقها على أرض الواقع، وحتى لا يتكرر خطأ ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرين إلى أنهم استفادوا من دروس الماضي.

وأكدوا أن هذه الأيام ستكون مخصصة للاحتفال وسط الميدان، بما تحقق حتى الآن وتخلصهم من حكم جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم فيما بعد سيروا خارطة الطريق التي طرحها الفريق السيسي، والجدول الزمني لتطبيقها، وكيف تسير عملية تطبيقها.

المصريون يبتكرون الهتافات

وعلى مدار خمسة أيام هي مدة الاعتصام الذي يجري في الوقت الحالي، ابتكر المتظاهرون عشرات الهتافات التي جابوا ميادين وشوارع مصر بها، حيث حملت الثورة في بدايتها شعار "ارحل" الذي جاء إلى جواره عدة شعارات من بينها، "الشعب يريد إسقاط النظام" و"أنا مش كافر أنا مش ملحد.. يسقط يسقط حكم المرشد" ، وكذلك "سامع أم شهيد بتنادي.. محمد مرسي قتل أولادي".

وحينما خطب مرسي في خطابه الأخير تحولت الهتافات إلى "برضوا هيمشي" و"مش هنمشي هو يمشي"، وأصبحت هذه الشعارات متداولة حتى الأمس، ليصبح الشعار الذي يرج ميادين مصر هو "الشعب خلاص أسقط النظام".

البحث عن شرعية

وعلى الجانب الآخر وفي ميدان رابعة العدوية، حيث يوجد مناصرو الرئيس المعزول محمد مرسي، يتواجد الآلاف الذين يؤكدون أنهم موجودون من أجل دعم الشرعية المتمثلة في إعادة الرئيس مرسي إلى منصبه، ومن الهتافات التي يرددها المتظاهرون هناك: "زي ما ترسي ترسي .. احنا وراك يا مرسي"، و"اصحى يا سيسي.. مرسي هو رئيسي"، وذلك وسط وجود قوات الجيش من أجل تأمينهم ومنعاً لوقوع أية اشتباكات.