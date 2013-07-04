مصر.. عبدالمجيد محمود يعود لمنصبه نائباً عاماً

عاد المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام مصري جديد، الخميس 4 يوليو/تموز، تنفيذاً لحكم محكمة النقض الذي صدر الثلاثاء الماضي ببطلان تعيين النائب العام السابق طلعت عبدالله بموجب إعلان دستوري أصدره الرئيس السابق محمد مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 .

وعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً، الخميس، لتنفيذ حكم محكمة النقض بعودة محمود نائباً عاماً مصرياً خلفاً للمستشار طلعت عبدالله. كما احتشد مئات القضاة في دار القضاء العالي في استقبال محمود لدى عودته إلى مكتبه.

وكان منصب النائب العام من أبرز المشكلات القانونية التي واجهت الرئيس السابق مرسي خلال فترة حكمه التي لم تزد على عام، حيث تمت إقالة محمود بشكل غير قانوني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما اعتبره المعارضون انتكاسة لدولة القانون، رغم أن إقالته كانت مطلباً ثورياً.

وتعليقاً على عودة النائب العام، قال تامر الصادي، عضو مؤسس بحركة 6 ابريل: "إن إقالة محمود كانت بالفعل مطلباً ثورياً، لكننا في نفس الوقت اعترضنا على الخطوة لأنها لم تكن قانونية، وإذا كانت عودته لمنصبه جاءت بحكم قضائي ووفق القانون، فنحن نحترم القانون، لكننا كشباب ثورة سنضغط حتى يقدم استقالته من منصبه طواعية".

ومن جانبه، قال المستشار محمود عقب تسلّمه منصبه من جديد: "لم أكن أبداً أسعى للمنصب، ولكني كنت أريد الحفاظ على القانون وتنفيذه. الإعلان الدستوري كان باطلاً، وينم عن غباء".

وأضاف: "إن حكم عودتي لمنصبي رسالة لكل حاكم في مصر بأن يحترم القضاء والقضاة". وتابع: "لم أقصّر أبداً في عملي، ولم أجامل أحداً في أي قضية، خاصة في تحريات قضايا القتل في الثورة".

وأكد أن مهمته في المرحلة القادمة هي إعلاء سيادة القانون، وإعادة ترتيب بيت النيابة العامة.