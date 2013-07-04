مواقف عربية متوالية ترحب بالتحول في الشارع المصري

توالت برقيات التهنئة والتأييد على مكتب المستشار عدلي منصور فور تنصيبه رئيسا للجمهورية وأداء اليمين القانونية، حيث أصدر الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية بياناً، وصف فيه عزل الرئيس مرسي والتطور السياسي الأخير في مصر، بأنه إنجاز تاريخي يهدف الى تخطي مرحلة الأزمة والاضطراب التي عاشتها مصر خلال الفترة الماضية، وقال: "إنني على يقين بأن ما تشهده مصر اليوم هو لحظة تأسيسية فارقة في مستقبلها صنعتها الإرادة الحرة للشعب المصري".

ويضيف أن الشعب المصري يبرهن من جديد على أنه صاحب السيادة ومصدر السلطات، يزيد من تمسكه بمبادئ ثورة 25 يناير، وتوقه إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية القائمة على المشاركة السياسية للجميع دون إقصاء أو تهميش.

كما أشاد العربي بدور القوات المسلحة المصرية، وانحيازها الى إرادة الشعب وإعلائها للمصلحة الوطنية العليا للبلاد، وشدد على ضرورة تفادي تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة وذلك عبر البدء بالتوافق على دستورٍ وبمشاركة جميع أطياف ومكونات الشعب المصري، وكذلك من خلال إقرار الأسس والآليات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أجواء من الحرية والشفافية وضرورة نبذ العنف والتمسك بسلمية المسار الديمقراطي.

وفي السياق نفسه أرسل عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى المستشار عدلي منصور، جاء فيها: "واثقون بأنكم ستتمكنون من تحمل المسؤولية باقتدار ونشيد بدور القوات المسلحة"، مشيدا بالدور الهام الذي قامت به القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في ضمان استقرار مصر وحماية المجتمع من الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه.

فيما بعث العاهل الأردني برقية تهنئة إلى منصور أكد فيها على حرصه الكامل على الاستمرار في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي في مختلف الميادين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، ويجسد العلاقات الأخوية والشراكة التاريخية بين البلدين".

وبعث أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، برقيات تؤكد وقوف دولة الكويت مع خيار الشعب المصري، ومثمنا بهذه المناسبة العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتطلع الدائم والمشترك لتعزيزها والدفع بها نحو كل ما فيه مصلحتهما المشتركة، وان يحفظ المولى تعالى جمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه.

وقال مصدر مسؤول في الخارجية القطرية إن قطر مع الشعب المصري وخياراته، وأشاد بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة المصرية في الدفاع عن مصر وأمنها القومي.