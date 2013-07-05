إعلان حالة الطوارئ القصوى في جنوب سيناء والسويس

أعلن اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني رفع درجة الاستعداد القصوى بين عناصر تأمين الجيش وأفرع التشكيلات الرئيسية في محافظتي السويس وجنوب سيناء.

جاء هذا الإجراء بعد الأحداث الدامية التي شهدتها محافظات مصر والاعتداء على مطار العريش، وتم التنسيق مع القوات البحرية والجوية لتأمين مداخل ومخارج المدينة ونشر نقاط تفتيش على المحاور الحدودية المحلية والدولية خاصة بنطاق جنوب سيناء للحفاظ على الأمن وحماية للأرواح والممتلكات من أي أعمال عنف.

وتشمل الإجراءات التأمينية بوابات موانئ السويس الخمسة بالسخنة والأدبية وبور توفيق والزيتيات والاتكة وموانئ جنوب سيناء الطور ونويبع وشرم الشيخ وطابا.