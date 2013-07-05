الأزهر يطالب بإلإفراج عن الرئيس المعزول مرسي

طﺎﻟب شيخ الأزهر اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد اﻟطﯾب، في وقت متأخر من الجمعة 5 يوليو/تموز، في كلمة مقتضبة، المصريين بالحفاظ على ارواحهم. وقال الطيب "أرجو أن يجد المصريون مخرجا سريعا من هذه الفتنة القبيحة".

وفي بيان للطيب صدر في وقت سابق الجمعة، طالب شيخ الأزهر ﺑﺎﻹﻓراج اﻟﻔوري ﻋن اﻟرﺋﯾس المعزول ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ وإﻋﺎدة ﺑث اﻟﻘﻧوات اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻏﻼﻗﻬﺎ، بحسب ما نشرته صحيفة "المصري اليوم".

وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرَّر قطع شارة البث عن عدد من القنوات الإسلامية الموالية لنظام الرئيس مرسي، ومن بينها قناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان، وكذلك قنوات "الناس" و"الحافظ" و"أمجاد" التابعة للتيار السلفي، والتي كانت تدافع عن شرعية الرئيس السابق محمد مرسي.

وكان مسؤول عسكري رفيع المستوى قد أكد أن الجيش المصري يتحفّظ على محمد مرسي بصورة وقائية، ملمحاً إلى إمكان توجيه اتهامات ضده.

وكان المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد قد أعلن فجر يوم الخميس الماضي أن مرسي نُقل بمفرده إلى وزارة الدفاع.

وأضاف الحداد، الذي كان قد قال في وقت سابق إن مرسي وفريقه معتقلون في مبنى عسكري، أن "مرسي فُصل عن فريقه ونُقل إلى وزارة الدفاع".