الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مصر بعد عزل مرسي

علق الاتحاد الإفريقي، الجمعة، عضوية مصر في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة وصفها الاتحاد الإفريقي بأنها "غير دستورية".

وأصدر الاتحاد بياناً في وقت سابق قال فيه إن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، "ترى أن الإطاحة بمرسي ينتهك أحكام الدستور المصري، ويندرج تحت مبدأ تغيير الحكومات بطرق غير دستورية."

وقال رمضان العمامرة، رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي "نعتزم إرسال بعثة, ونحث السلطات المصرية على بدء حوار."

وكان الاتحاد الإفريقي علق في مارس/آذار عضوية جمهورية إفريقيا الوسطى بعد أن أطاح متمردون بالحكومة. وعلق في السنوات القليلة الماضية عضوية كل من مدغشقر ومالي لأسباب مماثلة. ورفع تعليق عضوية مالي فيما بعد.