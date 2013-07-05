إعلان دستوري للرئيس المصري يقضي بحل مجلس الشورى

أصدر الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، الجمعة 5 يوليو/تموز، إعلاناً دستورياً يقضي بحل مجلس الشورى، بحسب ما ذكر التلفزيون المصري.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة قناة "العربية" في القاهرة أن الرئيس المؤقت أصدر قراراً جمهورياً بتعيين المستشار علي عوض محمد صالح، مستشاراً دستورياً للرئيس.

كما أصدر منصور قراراً مماثلاً بتعيين الدكتور مصطفى حجازي مستشاراً سياسياً لرئيس الجمهورية.

يذكر أن صالح كان نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا وتقاعد لبلوغه سن المعاش في نفس يوم تولي الرئيس السابق محمد مرسي للسلطة في 30 يونيو/ حزيران 2012.

وأدى منصور، الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليمين الدستورية، كرئيس للمرحلة الانتقالية في مصر، الخميس، بحسب الإعلان الصادر من القوات المسلحة بتوليه رئاسة مصر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال منصور بعد أدائه القسم "تلقيت ببالغ الإعزاز والتقدير تكليفي بتولي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية لمصر"، مؤكداً أن تكليفه بالرئاسة جاء ممن يملك إصداره وهو الشعب المصري.

وذكر "أن 30 يونيو/حزيران جمع كل المصريين دون تمييز، وإن الشعب أثبت للدنيا أنه لا يلين ولا ينحني ولا ينكسر".