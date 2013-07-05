"الإنقاذ" تدعو لمليونية الحفاظ على الشرعية الشعبية

دعت جبهة الإنقاذ الوطني وكافة القوى الشعبية والشبابية جماهير الشعب المصري، في بيان صادر لها الجمعة، إلى الاحتشاد فوراً في كل ميادين مصر لمواجهة المؤامرة التي تنفذها الآن جماعة الإخوان لتصوير الأمر كذباً وكأن هناك نزاعاً على الشرعية في مصر تمهيداً للمطالبة بالتدخل الأجنبي في مصر، كما حدث في ليبيا وفي سوريا، وذلك على حد زعمها.

وقالت الجبهة ندعو الجميع من الآن وفوراً إلى النزول في كل الميادين، في كل المدن، وفي القرى أيضاً إلى أن ننجح في تصفية قوى الثورة المضادة, ولتواصل الجماهير احتشادها حتى يوم الأحد القادم في مليونية الدفاع عن الشرعية الشعبية.

وتابع البيان: "وما يجري الآن من تجمعات للإخوان في أكثر من محافظة وفي عدة مواقع حيوية بالقاهرة هدفه الحقيقي أن ينقل للعالم الخارجي صورة مزيفة عن الإجراءات التي اتخذت تحقيقاً للإرادة الشعبية التي عبّر عنها أكثر من 30 مليون مواطن على مدار خمسة أيام كاملة منذ 30 يونيو حتى الآن، ومن هنا ولهزيمة هذه المؤامرة فإن الشعب المصري مطالب بالدفاع عن الشرعية الشعبية، وعن إرادته في إنهاء الحكم الاستبدادي بلا رجعة, ودعم عملية التحول الديمقراطي التي بدأت ببيان القوات المسلحة تعبيراً عن التجاوب مع الارادة الشعبية.

وشدَّدت الجماعة على ضرورة بدء مرحلة انتقالية تقودها مؤسسات مدنية تمثل كل التيارات الوطنية بمختلف اتجاهاتها, في حماية القوات المسلحة مؤسستنا الوطنية القادرة بمساندة من الشعب على حماية هذا الإنجاز وتصفية هذه المؤامرة. ولن نسمح لأي قوى خارجية بأن تتدخل في شؤوننا الداخلية, وسنضحي بأرواحنا فداءً لحريتنا وحرية الاجيال القادمة.