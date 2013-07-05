جبهة "30 يونيو" تدعو أنصارها للاحتشاد دفاعاً عن الثورة

تواصل المعارضة في مصر الحشد في ميدان التحرير وعند قصر الاتحادية وميادين أخرى دعما للانتقال الديمقراطي في البلاد، حيث دعا حسام فودة، عضو جبهة 30 يونيو وأمين شباب المصريين الأحرار، جموع الشعب المصري للاحتشاد فورا بالميادين لحماية مكتسبات الثورة، والاحتفال بالنصر، والاحتفاظ بالسلمية.

وأضاف فودة في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض الجماعات تريد تحويل الصراعات السياسية لصراعات حرب شوارع، مطالبا الجيش أن يقف بشكل حازم ضد أي طرف يستخدم العنف، خاصة وأنه يريد بداية جديدة دون أي إراقة للدماء.

وطالب فودة شباب الإخوان بضرورة طي صفحة الرئيس محمد مرسي، حيث إن الجميع لن يرضوا أبدا بسقوط مصر لأنها أكبر من أي جماعة أو أي حزب.