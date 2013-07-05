قراء العربية.نت توقعوا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بمصر

توقع عدد كبير من قراء "العربية.نت" أن تسفر مظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي في مصر عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وشارك في الاستفتاء الذي أجراه الموقع عن نتائج المظاهرات المناهضة لحكم الرئيس السابق محمد مرسي نحو 5448 شخصاً، ورجح 2574 منهم أي 47% أن تسفر الاحتجاجات عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بينما توقع 25% آخرون أي 1477 شخصاً أن تكون نتيجتها بقاء الرئيس وتشكيل حكومة جديدة، أما الـ 1397 الباقون فأكدوا أنها لن تغير شيئاً.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت بياناً بشأن ما يحدث في مصر بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددتها لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة، التي وصلت زروتها باحتجاجات 30 يونيو/حزيران حيث امتلأت الميادين المصرية بمعارض الرئيس السابق محمد مرسي المحتجون على سياساته، وبعد أن جاء خطاب الرئيس محمد مرسي غير متوافق مع رغبات الشعب.

وحدد البيان خارطة طريق للخروج من الأزمة اشتملت على تعطيل العمل بالدستور المصري، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، مؤدياً القسم أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

وتضمنت خارطة الطريق أيضاً وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام، واتخاذ إجراءات تنفيذية لتمكين الشباب من أن يكونوا شركاء في القرار. وتشكيل حكومة كفاءات، وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة.

