قوات الأمن تعتقل القيادي الإسلامي حازم أبو إسماعيل

ذكرت مصادر صحفية، الجمعة 5 يوليو/تموز، أن قوات الأمن اعتقلت القيادي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، وقامت على الفور بنقله إلى سجن طرة منعا لتجمهر أنصاره.

وافادت صحيفة "الأهرام" المصرية أن النيابة أمرت بضبط وإحضار مرشد الإخوان، محمد بديع، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد.

ونفت النيابة العامة في مصر، الجمعة ، نبأ إطلاق سراح رئيس حزب الحرية والعدالة، الذارع السياسية لجماعة الإخوان، الدكتور سعد الكتاتني، وأكدت أنه لا يزال قيد التحقيق.

وكانت أنباء قد أشارت أيضا إلى إطلاق سراح نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المعتقل، رشاد البيومي.

وبدأ النائب العام قبل يوم التحقيق مع الكتاتني والبيومي في تهم تتعلق بالتحريض على قتل متظاهرين.

وتعرضت عدد من قيادات الإخوان للاعتقال فور إعلان الجيش المصري مساء الأربعاء الماضي، خارطة المستقبل لمرحلة انتقالية جديدة.

وأثار اعتقال قيادات الإخوان موجة غضب بين أنصار الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي.