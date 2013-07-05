مصادر في غزة: الجيش المصري يغلق معبر رفح حتى إشعار آخر

أعلن رئيس هيئة المعابر بحكومة غزة ماهر أبو صبحة اليوم الجمعة، أن الجانب المصري أبلغهم بإغلاق معبر رفح البري حتى إشعار آخر.

وقال أبو صبحة، إن قرار الإغلاق جاء بسبب الأوضاع الأمنية في رفح المصرية والشيخ زويد بسيناء، موضحا أن المعبر عمل خلال الفترة القليلة الماضية ببطء شديد مما زاد من أعداد المسافرين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعمل بنظام الطوارئ، وتحديد المسافرين من حملة الجوازات الأجنبية والمرضى وأصحاب الإقامات.

ويعد معبر رفح هو المنفذ الوحيد إلى العالم لسكان قطاع غزة الذين يبلغ تعدادهم 1.8 مليون نسمة، وغادر أمس أكثر من 400 مسافر قطاع غزة عبر المعبر ضمن 8 حافلات.