هولاند يدعو إلى إعادة إطلاق الديموقراطية مجدداً بمصر

دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى بذل كل الجهود لإعادة إطلاق العملية الديموقراطية في مصر غداة ثورة 30 يونيو التي انتهت بعزل الرئيس محمد مرسي، في تصريح له خلال زيارته لتونس، وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المنصف المرزوقي.

واعتبر المنصف المرزوقي أن السلطات المنتخبة في تونس لا تواجه خطر الانقلاب عليها كما حصل في مصر، ورأى في الوقت نفسه أنه ينبغي عليها التنبه إلى توقعات الشعب.

وعلق هولاند أنه "المهم الآن أن يقوم الجيش المصري، الذي تحمل مسؤولية إزاحة الرئيس المنتخب، بتنظيم انتخابات في أسرع وقت تقوم على التعددية والحريات وخصوصا على حرية الصحافة".

ودعا فرنسوا هولاند خلال زيارة تونس إلى "بذل كل الجهود" لإعادة اطلاق العملية الديموقراطية في مصر، مشيدا بالعملية الانتقالية في تونس.

من جهته دان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، معتبرا ذلك "انقلابا واضحا على الشرعية متمثلة في أول رئيس منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر".