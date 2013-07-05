وزراء "الحرية والعدالة" يستقيلون من الحكومة

تقدم وزراء "الحرية والعدالة" باستقالتهم الأربعاء، وجاء ذلك في بيان نشرته "الحرية والعدالة"، وقال البيان: "رفضاً لاغتصاب سلطة الحكم بانقلاب عسكري كامل، واحتراماً لإرادة الشعب المصري العظيم الذي كلّفنا عبر الرئيس الشرعي بالقيام بواجباتنا التنفيذية في إطار نظام ديمقراطي دستوري".

وأضاف: "ورفضاً لإهدار الدستور الذي أقرَّه الشعب في استفتاء حرٍّ نزيه، يتقدم الموقعون أدناه باستقالتهم إلى الشعب المصري العظيم من مسؤولياتهم التنفيذية".

وذكر البيان الأسماء التي تقدمت باستقالتها، وهي:

1- محمد علي بشر وزير الإدارة المحلية

2- أسامة ياسين وزير الشباب

3- خالد الأزهري وزير القوى العاملة

4- يحيى حامد وزير الاستثمار

5- باسم عودة وزير التموين

6- أحمد عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي

7- ابراهيم غنيم وزير التعليم

8- متولى صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام

9- حاتم عبداللطيف وزير النقل والمواصلات

وكان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الخميس، أصدر بياناً حول المستجدات الأخيرة التي شهدتها مصر، أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه.

وأكد الحزب في بيانه رفضه القاطع للانقلاب العسكري الذي قام به وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتعطيل الدستور وعزل رئيس الجمهورية المنتخب وتعيين قيادة لإدارة البلاد وإعطاء صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين في حماية الدبابات والمدرعات، وذلك على حد زعمه.

وأعلن الحزب أنه سيقف بكل حسم ضد هذا الانقلاب العسكري ولن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم وسيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب، وطالب الحزب كافة القوى الشعبية والحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة، إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكري كامل على الإرادة الشعبية.

وأضاف في بيانه أن الحزب سيظل مشاركاً في كل الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب وسط الشعب وضد الممارسات القمعية التي أطلّت برأسها وضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وضد إغلاق منافذ التعبير ومصادرة حرية الرأي والتي بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني ومطاردة بعض رموزه وقياداته.

وعلى صعيد متصل، دعا مفتي جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبدالرحمن البر المتظاهرين المؤيدين لمرسي إلى ضبط النفس، مشدداً على رفضه ممارسات الدولة البوليسية.

فيما قال القيادي الإخواني د. محمد البلتاجي إن الجماعة ترفض المشاركة في أي حوار مع السلطة المغتصبة.