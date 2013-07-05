11 مصابا حصيلة الاشتباكات بين الأمن ومناصري مرسي في قنا

بلغت الحصيلة النهائية لاشتباكات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة أمام مديرية الأمن بقنا إلى 11 مصاباً بينهم 3 ضباط ما بين خرطوش واختناقات بالغاز.

وأطلقت قوات الشرطة بمحافظة قنا (جنوب العاصمة المصرية القاهرة) عشرات الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع على المئات من مؤيدي مرسي، بعد محاولتهم تخطي الحاجز الأمني لمديرة أمن قنا، ما تسبب في تفريقهم، ثم سرعان ما تجمّعوا طالبين الإسعاف بعد إصابة اثنين.

وردد المتظاهرون: "مرسي رئيسي.. مرسي رئيسي" و"مرسي.. مرسي"، كما رددوا هتافات ضد العسكر ووزير الدفاع المصري قبل محاولتهم تجميع المئات لمواصلة الاعتصام بميدان الساعة.

وتجري الآن، حسب ما ترصد "العربية"، مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين في محيط مديرية الأمن رغم ترديد العشرات "سلمية.. سلمية".