إخلاء سبيل دومة أبرز معارضي محمد مرسي

قررت محكمة استئناف طنطا إخلاء سبيل الناشط السياسي، أحمد دومة، أبرز الذين عارضوا الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بعد دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه. وقررت المحكمة النظر في الاستئناف بجلسة 26 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وكان النائب العام المستشار، عبد المجيد محمود، قرر في أول يوم تسلمه مهام منصبه عرض دومة على غرفة المشورة للنظر في قضيته ومدى قانونية حبسه، طالبا إخلاء سبيله.

وقال مختار نوح المحامي "إن سجن دومة لم يكن قانونياً من الأساس لأن أمر ضبطه وإحضاره كان خاطئاً، حيث وُصف بالهارب علما بأنه كان تحت تحفظ النيابة".

وتقدمت هيئة الدفاع عن دومة، السبت، بطلب معارضة استئنافية أمام المحامي العام لنيابات استئناف طنطا على قرار المحكمة بحبس الناشط 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتم سداد الكفالة في القضية المتهم فيها دومة بإهانة الرئيس المعزول.

وأكد علي سليمان، محامي دومة، أن موكله توجه إلى سجن طرة عقب صدور قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله، لإحضار متعلقاته الشخصية، وإنهاء إجراءات صحة الإفراج عنه.