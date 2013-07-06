التيار الشعبي: الإخوان يقاتلون من أجل العودة للسلطة

عقب أحداث العنف والمصادمات التي شهدتها بعض المحافظات المصرية،الجمعة، صرح عماد حمدي المتحدث باسم التيار الشعبي، بزعامة المعارض البارز حمدين صباحي، بأن جماعة الإخوان المسلمين تقاتل بشراسة من أجل البقاء في السلطة، بعد أن عزلتها الملايين من الشعب الثائر الذي صدح بحناجره ضدها.

ولفت خلال حديثه "لقناة العربية"، إلى أن غالبية الشعب المصري رافض لهذه الجماعة، التي تدفع وتغرر بشبابها لمواجهة الشعب المصري والجيش.

وزاد "إن أباطرة الاقتصاد في جماعة الإخوان كما خيرت الشاطر، هم الوقود المحرك لشباب الإخوان، حيث يضخون لهم الأموال للدخول في مواجة مع المصريين على مختلف مشاربهم".

كما أن قيادات الجماعة، يغررون بشبابهم للدفاع عن ما أسموه الشرعية الوهمية، وهذه الشرعية، والكلام على لسان المتحدث باسم التيار الشعبي، تحطمت على صخرة إرادة المصريين، التي تفجرت بشوارع مصر في الـ 30 من يوينو.

وتابع "يبدو أن جماعة الإخوان تضع خط النهاية لها بمواجهتها مع الشعب والجيش، الذي لن يسمح بدوره بإرباك السلم الأهلي الداخلي.

وانتقد مساعي جماعة الإخوان لتصوير ما فعله الجيش بأنه انقلاب عسكري، وذلك على حد تعبيره".

وقال إن الانقلاب في مفهوم السياسة، يكون حينما ينقلب العسكر على إرادة الشعب ويصادر حقوقه الديمقراطية رغم أنفه، فالجيش المصري استجاب لملايين المصريين.

وفي نهاية المطاف، أوضح أن كافة القوى السياسية، فضلا عن الجيش، شددوا على رفض سياسة الإقصاء لأي فصيل سياسي، بغية تحقيق المصالحة الوطنية لإرساء مفاهيم العدالة.

ومازالت الفرصة سانحة أمام الإخوان لينخرطوا ويندمجوا في الحياة السياسية والمرحلة الانتقالية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تكلفة العنف الممنهج على حد زعمه، والتي تمارسه الجماعة، سيسفر عنه رفض شعبي عارم للإخوان من قبل الشعب، وسيكون مصيرهم كحزب البعث العراقي.

وقال نحن مستمرون في التظاهر السلمي للمحافظة على المكتسبات التي تحققت، وسنحتشد بالملايين لنثبت للعالم بأننا الأغلبية، وأن الإخوان هم من يحملون السلاح.