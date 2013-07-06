الجيش: إصابة 13 جندياً باشتباكات مع الإخوان في السويس

قال الجيش الثالث الميداني، السبت، إن 13 جندياً من قوات الأمن أصيبوا في اشتباكات مع الإخوان بالسويس، كما لفتت مصادر صحافية إلى أن جماعة الإخوان استخدمت النساء دروعاً بشرية في تصادمهم مع قوات الشرطة.

وأكد قيادة الجيش الثالث أن عناصر الإخوان يلقون الحجارة والمولوتوف على الجنود، مناشدة المتظاهرين التزام السلمية في تظاهراتهم.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر صحافية أخرى إلى "وجود تظاهرات داعمة للجيش في حي الأربعين، وأن الإخوان استخدموا النساء دروعاً بشرية".

وكانت اشتباكات عنيفة وقعت، ظهر الجمعة، عقب وصول مسيرة أنصار مرسي إلى ديوان عام المحافظة التي يقوم بتأمينها قوات الجيش، وألقوا الحجارة والقنابل المسيّلة للدموع على أفراد وضباط الجيش.