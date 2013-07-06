بدء التحقيق مع خيرت الشاطر بتهمة قتل متظاهرين

بدأت النيابة المصرية، السبت 6 يوليو/تموز، التحقق مع النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، وذلك بتهمة التحريض على قتل متظاهرين.

أفادت مراسلة "العربية" في القاهرة، الجمعة، باعتقال الشاطر ونقله إلى سجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة.

وكانت النيابة العامة أمرت بتوقيف الشاطر بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان في حي المقطم بالقاهرة.

ووقعت اشتباكات الأحد الماضي أمام هذا المقر أسفرت عن مقتل 8 من المتظاهرين المعارضين للإخوان المسلمين.

وكان الشاطر تقدم بأوراق ترشيحه للرئاسة العام الماضي إلا أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت قبولها لأسباب قانونية، فرشحت الجماعة محمد مرسي بدلاً منه.