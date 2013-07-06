المستشار الإعلامي للرئيس: رؤيتنا تتجنب الإقصاء

التقى الإعلامي أحمد المسلماني السبت، في قصر الاتحادية، الرئيس المصري المؤقت عدلي محمود منصور الذي عينه مستشاراً له في شؤون الإعلام.

وكشف المسلماني، وهو مؤلف وباحث سياسي، أن الإعلام في المرحلة المقبلة ستحكمه رؤية وطنية تحرص على توحيد المصريين حول الأهداف القومية، ملمحاً إلى غياب فكرة الإقصاء عن هذه الرؤية خاصةً في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأكد المسلماني أنه لم يكن يطمح لتولي أي منصب رسمي، "لكن الظروف التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة تتطلب من جميع الوطنيين المخلصين التكاتف لعبور الأزمة". وأضاف أنه سيبدأ عمله في قصر الاتحادية ابتداء من صباح غد الأحد.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن المسلماني طرح مجموعة من الأفكار على الرئيس منصور لتعظيم دور الإعلام خلال المرحلة المقبلة وفكر المصالحة والتعايش بين المصريين في مواجهة الدعاوى المتطرفة، حسب ما جاء في "اليوم السابع".

يذكر أن المسلماني، 43 عاماً، حاصل على شهادة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وبدأ عمله في قناة "دريم" الفضائية في تقديم برنامج "الطبعة الأولى" سنة 2007، كما له عدة مؤلفات بينها "ما بعد إسرائيل" و"خريف الثورة".