دار الإفتاء: دماء جميع المصريين وأموالهم حرام شرعاً

استنكرت دار الإفتاء المصرية بشدة مشاهد العنف والتخريب التي اجتاحت محافظات الجمهورية. وأكدت الدار في بيان لها مساء الجمعة "أن دماء جميع المصريين وأموالهم وأعراضهم حرام شرعاً".

كما دعت دار الإفتاء المصرية في بيانها المصريين جميعاً إلى "الاعتصام بحبل الله المتين، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الذى يصحح مسيرة الخلق مع الخالق، والذى يعطينا فرصة ذهبية لتحقيق المصالحة الشاملة بين أبناء الوطن جميعاً".

وأضافت أن الحكمة والوطنية الحقة والقيم الإنسانية السمحة البناءة التي دعت إليها الأديان جميعاً تدعونا الآن إلى إدراك طبيعة اللحظة الفارقة التي يعيشها الوطن، والالتزام التام بالتظاهر السلمي وحقن الدماء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف، محذرة من أن الانجرار إلى العنف أو إراقة الدماء أو تخريب المنشآت العامة والخاصة يمثل تهديداً للسلام المجتمعي، ولمصالح الوطن ويؤثر سلباً على الأداء الأمني والاقتصادي لمصر.

ويأتي هذا البيان جراء الأحداث والتظاهرات في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي، والتي أدت إلى مقتل 17 شخصاً حتى الآن في اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في 8 محافظات.

