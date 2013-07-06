مسلحون يقتلون قسا في مدينة العريش المصرية

أكدت مصادر أمنية أن مسلحين قتلوا بالرصاص قسا، السبت 6 يوليو/تموز، في مدينة العريش المصرية في محافظة شمال سيناء.

وذكرت مصادر أخرى وشهود عيان "أن مسلحين إسلاميين أطلقوا النار، السبت، على 5 من رجال الشرطة بمدينة العريش في شمال سيناء، وأردوهم قتلى".

وأضافت المصادر "أن الخمسة سقطوا في ثلاث هجمات بالمدينة التي استولى إسلاميون فيها على مبنى ديوان عام المحافظة".

وفي تطور ميداني آخر في محافظة السويس المصرية، تم القبض على 7 أشخاص متهمين بإطلاق النار على الجيش في مدينة السويس.

وقال مصدر عسكري في الجيش الثالث الميداني "إن متظاهرين رفعوا رايات سوداء على مبني المحافظة، وقذفوا الجنود بالحجارة والرخام والمولوتوف".

وناشد الجيش المصري سكان السويس بعدم الالتفات لما يروج من إشاعات عن وجود انشقاقات داخل صفوفه، مشيرا إلى أن الجيش ينحاز فقط إلى إرادة الشعب.

كما نفى الجيش الثالث الميداني أن يكون ما حدث في الـ30 من يونيو/حزيران انقلاباً عسكرياً، مؤكداً أنها ثورة وإرادة شعب.